Politiet efterlyser ældre mand efter blufærdighedskrænkelse

Hændelsen er sket mandag ved Toftlund Distriktsskole i Tønder Kommune omkring middagstid.

En gruppe skoleelever var med to lærer i gang med udendørs undervisning ved skolesøen nær skolen. Den ældre mand befandt sig på en bænk ved søren.

Indledningsvis talte han med en række af børnene, hvor han tilbød, at eleverne måtte få en kage.

Børnene afviste og gik tilbage til deres lærer, der var umiddelbart i nærheden. Herefter blottede den ældre mand sig i de to læreres påsyn, men uden at børnene kunne se det.

Politiet eftersøger gerningsmanden og er i øjeblikket ekstra til stede i området, dels som et tryghedsskabende tiltag, dels som et led i indsatsen for at finde gerningsmanden.

Manden beskrives som værende omtrent 65-70 år af udseende, 175 centimeter høj og normal af bygning.

Han havde gråt, tyndt hår, men var ikke helt skaldet, og han var iført en SønderjyskE sportstrøje samt yderligere en langærmet trøje inden under.

Hvis du kan genkende gerningsmanden, opfordrer politiet til at kontakte dem på telefon 114.