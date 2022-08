Politiet søger billeder og video fra påsatte brande

Ligger du inde med video og billeder kan du kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi ved at ringe 114, hvor du vil blive vejledt til, hvordan du kan aflevere dit materiale.



To mænd på henholdsvis 25 og 35 år blev søndag varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse af to ejendomme i Nordborg.



I forbindelse med den ene brand blev en beboer indlagt til observation for røgforgiftning, mens en brandmand desuden kom lettere til skade under slukningsarbejdet.