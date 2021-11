Stor redningsaktion på Rømø - to tyske kvinder strandet på sandbanke i mørket

To tyske kvinder på 36 og 48 år måtte fredag aften hentes i land efter en redningsaktion ved Rømø.

Kvinderne var strandet i mørket på en sandbanke på Sønderstrand ved Lakolk.

Det var kvinderne selv, der kontaktede politiet, fordi de ikke var i stand til at finde tilbage i mørket, og da deres mobiltelefon var ved at løbe tør for strøm, var de noget bekymrede, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi fredag aften.

Anmeldelsen blev modtaget klokken 19.23 og klokken 20.08 lykkedes det nogle brandfolk at lokalisere de to kvinder i mørket og få dem bragt i sikkerhed.