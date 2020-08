Svindlere på spil: Bankkunder mistede 75.000

Kunder i Den Jyske Sparekasse i Løgumkloster blev onsdag aften blevet franarret samlet 75.000 kroner. Det får Syd- og Sønderjyllands Politi til at advare andre om at falde for samme nummer.

- Der er tale om udspekulerede telefonopkald, som umiddelbart virker troværdige, siger Christian Østergård, vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Svindlerne ringede fra det, der lignede et nummer fra Den Jyske Sparekasse i Løgumkloster. De udgav sig for at være ofrenes personlige bankrådgivere, der ville hjælpe med at forhindre en overførsel på 5000 kroner til en anden bank. Derfor skulle de bruge adgangskoderne til ofrenes NemID.

Om det så er dronningen eller statsministeren, der ringer, så skal du aldrig fortælle dine adgangskoder til dem. Det er som at forære en fremmed nøglen til dit hus Christian Østergård, vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi

Stol ikke på telefonnummeret

Men der var ingen overførsel til en anden bank, og der var ingen bankrådgivere, der ville hjælpe. I stedet lykkes det svindlerne at frarøve en person 25.000 kroner og en anden kunde mistede 50.000 kroner. Hos politiet har man set lignende fupnumre mange gange før.

- Om det så er dronningen eller statsministeren, der ringer, så skal du aldrig fortælle dine adgangskoder til dem. Det er som at forære en fremmed nøglen til dit hus, siger Christian Østergård.

Selvom nummeret, der ringes fra, kan være magen til et fra banken eller endda politiet, så betyder det ikke nødvendigvis, at det faktisk er dem, der ringer, forklarer Christian Østergård. Derfor er det en god idé at lægge på, selv taste det rigtige nummer til for eksempel banken og ringe op igen, hvis man er i tvivl.

Sådan undgår du at blive snydt Oplys aldrig NemID koder - det er kun forbrydere, der beder om den slags.

Gem nøglekortet væk, så andre ikke kan bruge det.

Brug NemID nøgleappen. Der får du altid oplyst, hvor du logger på. Appen kan hentes til smartphone eller tablet. Kilde: Finans Danmark