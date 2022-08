Vera har arrangeret 'Æ Kloster Mærken' de sidste 60 år - Byens borgere sukker efter det her marked

Det er lidt et tilfælde, at Vera Warncke kom til at arrangere 'Æ Kloster Mærken'.

Som 14-årig blev hun ansat på borgmesterkontoret i den daværende Løgumkloster Kommune. Det var i 1963. Her var en af hendes opgaver at opkræve penge fra stadeholderne på vegne af den lokale politimester.

- Jeg at vide, at jeg fik hjælp til at gå rundt og opkræve pengene det første år, men så måtte jeg selv klare det efterfølgende, og det gjorde jeg så, fortæller Vera.

Sidenhen er det blevet en forening, der arranger og driver markedet. Her var det helt naturligt for Vera at fortsætte sit arbejde med markedsplanlægningen.