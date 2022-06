25 politimotorcykler og tre patruljevogne prøvekører Tour-rute

Det sker som forberedelse til etaperne, der køres 2. og 3. juli, oplyser politiet i en pressemeddelelse.



- Det er rigtig vigtigt, at de betjente, der skal eskorte den store reklamekaravane, cykelrytterne og hele det store følge af ledsagerbiler, kender både ruten og deres opgave på dagen rigtig godt, siger eskorteansvarlig politikommissær Axel Sørensen fra Københavns Politi.

- Ruten er jo ikke bare en lige, flad strækning, men indeholder mange sving, stigninger og andre trafikale udfordringer, som vi skal have godt styr på, inden løbsdagen. Det får vi bedst ved, at vi sammen gennemkører de to etaper, siger Axel Sørensen.

De to etaper bliver prøvekørt henholdsvis tirsdag den 7. og onsdag den 8. juni.