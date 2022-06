Få det fulde overblik over parkering, transport og vejspærringer til Touren

Vil du gøre det til en god oplevelse at opleve 3. etape af Tour de France i Syd- og Sønderjylland, så handler det om planlægning.

For trafikken til og fra ruten og på tværs af kommunerne bliver massiv.

Så her kommer et overblik over, hvordan kommunerne håndterer trafikken og transporten til og fra etapen.

Kommunerne håndterer parkering lidt forskelligt. I Vejle er det nemlig muligt at købe en parkeringsplads, mens det i andre kommuner er først til mølle.

Hvad angår vejspærringer, så har Vejdirektoratet lavet et kort over, hvilke veje der er spærret og i hvilket tidsrum.

Trafikselskaberne i de forskellige regioner og kommuner er gået sammen om at lave et kort, hvor man kan finde offentlig transport til og fra etaperne i Danmark.

Hvis der er brug for akut hjælp, ringes der 112. Der er udarbejdet beredskabsplaner, som sikrer, at ambulancer, brandbiler og politiet altid kan komme frem til dig. Der er ligeledes taget højde for, at hjemmepleje kan komme frem.