Tour de France får sin egen særudstilling på museum

Det sker som optakt til, at Tour de France-feltet den 3. juli cykler ind og ud af Jelling, ligesom museets bygninger passeres på tredje etape.

- "Blåtand i Gult" er endnu et eksempel på, hvordan man kan kombinere historien med aktuelle begivenheder. Der er flere ligheder mellem Kong Harald Blåtands ageren for 1000 år siden og nutidens målrettede cykelryttere. De seneste års forskning tegner et mere og mere klart billede af Blåtand som mesteren i selviscenesættelse, skriver Kongernes Jelling i en pressemeddelelse.