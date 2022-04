Bent og Marianne lærer genoplivning inden Tour de France-start

Om 93 dage bliver der folkefest i Sønderjylland - en folkefest på to hjul.

Søndag den 3. juli rammer verdens største cykelløb, Tour de France, asfalten her i vores landsdel - med start i Vejle og mål i Sønderborg.

Forberedelserne er i fuld gang - og også dem, der handler om at forbereder sig på at træde til, når noget går galt.

Man forventer, at over 100.000 mennesker samles - alene i Sønderborg Kommune - for at se etapen, og publikums sikkerhed er selvfølgelig også et vigtigt element.

Derfor er Sønderborg Kommune gået i gang med at uddanne 100 frivillige i livreddende førstehjælp.