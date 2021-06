Foreslår mere kontrol med lægers udbetaling: Robotter skal overvåge mistænkelige mønstre

Hvordan skal kontrollen af Region Syddanmarks honorarudbetalinger til praktiserende læger, fysioterapeuter og andet sundhedspersonale styrkes?

Det skal politikerne i Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark blandt andet drøfte tirsdag på et udvalgsmøde.

Fem hovedpunkter til en styrket kontrolindsats er allerede udpeget, og konkret foreslår regionen at afsætte en million kroner til udvikling af IT-robotter, der skal kunne opdage mistænkelige mønstre i udbetalinger af ydelser til praktiserende læger. Desuden skal der ifølge forslaget bruges 1,8 millioner kroner til at ansætte tre nye medarbejdere. Det fremgår af et notet fra udvalgets dagsorden.



Lige nu er der tre ansatte, som beskæftiger sig med økonomi, data og kontrol med regionens udbetalinger til på praksisområdet. Region Syddanmark vurderer, at hvis en øget kontrolindsats kan betyde en besparelse på en promille, vil regionen kunne spare fem millioner kroner om året.

Regionen udbetaler årligt cirka 4,9 milliarder kroner til praktiserende sundhedpersonale.