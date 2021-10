Udvalgsmedlem overrasket over huller i ambulancereddernes vagtplan

Ambulanceredderne i Ambulance Syd er pressede. I øjeblikket hænger deres vagtplaner nemlig ikke sammen. Der er dagligt mellem seks og ti ubesatte vagter eller akutte sygemeldinger, som kolleger må dække ind med overarbejde.

Det er nye oplysninger for Ida Damborg (SF), der er medlem af det præhospitale udvalg i Region Syddanmark. Hun kendte ikke til de manglende reddere.

De syv medlemmer i præhospitaludvalget har ellers det øverste ansvar for responstiderne og ambulancedriften i hele Region Syddanmark.

- De tal er jeg ikke blevet præsenteret for i udvalget. Jeg har fået et notat tilsendt i fredags, fordi I har løftet den her historie, fortæller Ida Damborg til TV 2 FYN.

Hvis du ikke ved, hvordan tingene står til, hvorfor undersøgte du det så ikke sagen som udvalgsmedlem?

- Vi har ikke mulighed for at gå ned og undersøge enkeltsager på den her måde. Det er forvaltningen, der skal fremlægge de her ting, når de mener, der opstår problemer, vi skal orienteres om. Så har vi mulighed for at handle på det. Men den del er kikset.