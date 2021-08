Københavnere i det sydjyske: Med alpaka i snor

Formålet med en Alpaka Walk er at komme helt ned i gear og være til stede i øjeblikket. Det virker. Der sænker sig en ro, når man traver afsted med en alpaka, det er en form for mindfulness.

Turen foregår i alpakaens tempo, og det er faktisk ret hyggeligt. Det er lidt som at gå tur med en meget stor, velopdragen hund.

Det er formentlig også derfor,, at alpakaen flere steder i verden bliver brugt som terapidyr.

Virkelyst Alpacafarm bliver drevet af ægteparret Camilla og Kasper Kristiansen.

Det var mest for hyggens skyld, at de købte de to første alpakaer i 2013. Men det greb om sig, og i dag har de 69 stykker.

Efter flere henvendelser fra folk, der gerne ville kigge på alpakaerne, besluttede de for et par år siden at forsøge at gøre det til deres levevej.