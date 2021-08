Københavnere på bræt og hjul i Sønderjylland: Man bliver aldrig for gammel til at lære at stå på skateboard

Undervejs krydres der med øvelser, der tester ens reflekser, og viser, at de rent faktisk virker, og at min reaktionsevne, meget langt hen ad vejen, nok skal redde mig, så jeg undgår at lande pladask på ansigtet.

Forløbet er meget pædagogisk opbygget. Efter 45 minutter kan jeg køre på skateboard. Man kan diskutere, om det ser elegant ud - men missionen lykkes og eleven overlever.

Idéen med kurset er, at børn skal tage deres forældre med, som en slags skiskole for hele familien, og at man i sikre rammer lærer at stå på skateboard.

Man kan læse mere om skateboardskolen på Street Dome Haderslevs hjemmeside.