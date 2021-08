Fynboer udfordrer smagssansen: Urter fra strand og skov bliver til snaps og mad

For fjerde eller femte gang plukker Thomas Guldbæk spidsen af en grøn plante, siger plantens navn og rækker mig den.

- Prøv at smag, Preben. Og sig mig så, hvad du synes, den smager af, griner han.

Den bornholmske naturvejleder er på alle måder foran på point. Han kender området her ved Gudhjem ned til den mindste plante. For i løbet af sommeren har han masser af turister med på sanketur, altså med ud i naturen for at samle urter, der senere bruges i mad eller snaps.

- Tjah, forsøger jeg.

Jeg er på min første sanketur og fortsætter forsigtigt:

- Der er lidt purløg over den. Ikke dårligt, faktisk.

Thoms Guldbæk nikker energisk og tilføjer nogle flere smagsnuancer. Vi er på stranden ved Gudhjem og sidder på knæ og gumler på en purløgssmagende plante, mens en tam kat sidder nærved og kigger på os. Jeg tænker et øjeblik på, om den kom et øjeblik før os og lige pissede på disse planter? Smagen er lidt stram.