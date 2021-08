Nordjyder besøger hovedstadsområdet: Alle matroser på dæk i Helsingør

På Museet for Søfart i Helsingør bliver et vigtigt stykke danmarkshistorie fortalt i børnehøjde, men der er også meget at fordybe sig i for de voksne.

Danmark er omgivet af hav, og fædrelandets stolte tradition som søfartsnation bliver flot fortalt på Museet for Søfart i Helsingør.

Der er nemlig mulighed for at få en sømandstatovering, iklæde dig kaptajnens klæder eller snuppe en tur i rumpejolle.