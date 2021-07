TV SYD-vært på vandretur i outdoor-hovedstaden

Silkeborg kalder sig nu “Danmarks Outdoorhovedstad”. Med den ambition som rettesnor har byen netop indviet en ny vandrerute: Silkeruten, der er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen.

- Den er tolv kilometer lang og rummer alt det bedste, Silkeborg har at byde på, fortæller Emil Ryø Tjørnehøj, der er udviklingskonsulent i kommunen.

Og det er en hel del. Så meget, at det på turen går op for mig, at jeg har haft et gabende hul i min almene Danmarks-dannelse, der slet og ret er “Silkeborg”. For eksempel er noget af det mest gribende, at man med en minimal afstikker fra Silkeruten, klods op Kunstcentret Silkeborg Bad, finder bunkers, der husede den nazistiske overkommando fra 1943.

Den grønne oase

Silkeruten tager dig forbi Odden, en grøn oase lige ved siden af midtbyen, forbi havnen med Hjejleflåden og turbådene og - måske frem for alt - Almind sø.

Her er bygget et spritnyt søbad komplet med omklædningsfaciliteter og sauna.

Søen er et billede på et særligt stykke Danmark, hvad angår liv på og i vand, i et land, der har 8754 kilometer kystlinje.

- Der er langt til strand og hav. Det sætter man sig ikke lige en time i bilen for at opsøge. Til gengæld har man det lige her klods op af byen. Så kan det godt være det “bare” er en sø, men det er en dejlig sø, lyder det fra Birgit Holst, der er landskabsarkitekt i Silkeborg Kommune.

Du kan komme med på en tur rundt til et par af seværdighederne langs Silkeruten ved at se videoen øverst i artiklen.

Silkeruten snor sig over tolv kilometer rundt om de smukke søer, Silkeborg er så kendt for. Den er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen. Ruten er markeret - følg skiltene med de hvide prikker. Du kan finde mere information her.