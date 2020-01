Opskyllet havskildpadde i bedring – kan nu ses i Den Blå Planet

En ualmindelig heldig og robust havskildpadde svømmer nu rundt i et akvarie i Kastrup efter at have været ude på en vild rejse.

I starten af januar skyllede den purunge skildpadde af arten uægte karrette i land ved Blåvand i Vestjylland i sølle forfatning. Efter hurtig og effektiv udrykning blev havskildpadden bragt tværs over landet til Den Blå Planet i Kastrup, hvor den blev behandlet for sygdomme efter den livsfarlige tur gennem kolde havstrømme.

Nu melder Den Blå Planet, at den unge havskildpadde er i bedring og er kommet til kræfter; så meget, at det store akvaries gæster nu kan se den svømme rundt i sit eget lille bassin.

- Den har været under kærlig behandling hos vores dyrlægeteam, så den nu har det godt og er i bedring, siger Lars Skou Olesen, der er chef for Dyr & Anlæg i Den Blå Planet.

Foto: Den Blå Planet

Da dyrlægerne i Den Blå Planet modtog havskildpadden, døjede den med småskavanker og dehydrering, men især en slem lungebetændelse skabte tvivl om, hvorvidt skildpadden ville overleve. Og selvom det fortsat ikke er mejslet i sten, at den unge padde overlever, så er Lars Skou Olesen meget optimistisk.

- Vi kan se, at den stadig har lidt lungebetændelse. Men chancerne for, at den overlever, er blevet betydeligt bedre. Den er blevet stærkere og har fået flere kræfter. Så det går helt klart fremad, siger han.

I starten var den sjældne skildpadde sløv og afkræftet. Det er ikke længere tilfældet, forklarer Lars Skou Olesen. I stedet er den nu vældig interesseret i sine omgivelser og svømmer lystigt rundt i et større bassin.

Stor efterspørgsel

Det er meget sjældent, at havskildpadder driver i land i Danmark – og endnu sjældnere at de overlever svømmeturen i det kolde vand. Det er kun sjette gang i løbet af de seneste 100 år, at der er skyllet en havskildpadde i land i Danmark.

Hos Den Blå Planet har man i den grad kunnet mærke en stor interesse for den nye beboers ve og vel. Blandt andet derfor har de valgt at placere den to kilo tunge havskildpadde i et akvarie, hvor gæster kan følge dens vej tilbage fra sygdom og mod bedring.

Havskildpadder i Danmark Skildpaddefundet fra den 4. januar er ikke det første i Danmark. Der er fundet læderskildpadder ved Sjællands Odde (i 1948), ved Nymindegab (i 1965) og i Sejrøbugten (i 1979). Uægte karette er fundet i 1971 ved Ulvshale på Møn - i 1999 ved Vorupør - og så torsdag i Blåvand. Endelig er der fundet bastardskildpadde i Hvidesande (i 1926) og nord for Gilleleje (i 1974). Læderskildpadden kan blive næsten tre meter lang og veje 900 kilo, mens uægte karette, når en maksimumstørrelse på 1 meter - og en vægt på 110 kilo.

- Vi har haft rigtigt mange gæster herude, der gerne ville se den og har spurgt efter den. I takt med at den er kommet til kræfter, har vi flyttet den fra et isolationskar og op i et af vores små udstillingskar, hvor gæsterne kan se den, siger Lars Skou Olesen.

- Vi er i gang med at forberede et større akvarie på 15.000 liter til den, hvor den kan komme over i som næste skridt, siger han.

Fortsat uvished om paddens fremtid

Hvad næste skridt for den uægte karrette bliver er endnu ikke fastlagt. Som udgangspunkt skal den gradvist finde sig et hjem i Den Blå Planets store oceantank, men om det bliver et midlertidigt af slagsen, kan Lars Skou Olesen ikke spå om.

- Vi er i gang med at undersøge, om der er nogen, der har spændende forslag og forskningsprojekter, som vi kan bruge skildpadden til. Om det så betyder, at den skal blive her, skal et andet sted hen eller måske endda sættes fri igen, det ved vi fortsat ikke, siger Lars Skou Olesen.

Det anslås, at havskildpadden kommer fra en bestand ved Florida i USA og på sin vej over Atlanten er blevet grebet af Golfstrømmen ved Azorerne, hvorfra den er blevet ført gennem Den Engelske Kanal og videre op til Jyllandsstrømmen, inden den er blevet skyllet i land ved Blåvand nær Esbjerg.

Den Blå Planet har bestilt en DNA-prøve af skildpadden til februar, som skal fastlægges med nøjagtighed, hvorfra havskildpadden kommer.