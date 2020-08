Officielt: Tour de France-starten i Danmark er udskudt

Cykelfans i Danmark må vente lidt med at se 176 professionelle cykelryttere suse igennem det danske landskab.

Det store franske etapeløb Tour de France kommer nemlig ikke til at starte i Danmark i 2021, hvilket ellers var planlagt. I stedet bliver Grand Depart rykket ét år, så det nu afholdes i 2022 fra 1. til 3. juli.

Dette har Københavns overborgmester, Frank Jensen, netop meddelt til TV 2.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at sikre en dansk Tour-start i 2022. Vi er mange, der har glædet os til at få Tour de France til Danmark næste år, og nu må vi desværre vente lidt længere. Til gengæld kan danskerne se frem til et endnu større brag af en gul folkefest i 2022, når Tour-starten ikke bliver klemt af EM og OL, og vi forhåbentlig har fået coronaen på større afstand, siger Frank Jensen, der er bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen.

De danske Tour-arrangører forventer ikke ændringer for de tre danske etaper, og de fortæller, at der er fuld opbakning til udskydelsen fra de fem danske mål- og startbyer. Nu skal det nationale Tour-sekretariat have en dialog med de otte gennemkørselskommuner om de ændrede datoer.

Det fremgår ligeledes i pressemeddelelsen, at udskydelsen er forbundet med ekstra udgifter på cirka 5,8 millioner kroner til det nationale sekretariat, som staten og A.S.O. i fællesskab dækker. Derudover vil der være udgifter for de enkelte mål- og startbyer, som kommunerne selv dækker.

Tour-organisation ville rykke løbet

Udmeldingen og flytningen kommer, efter at Tour de France-organisationen, ASO, og den danske Tour-delegation ikke har kunne blive enige i forhandlingerne om et nyt starttidspunkt.

ASO forespurgte nemlig Københavns Kommune, om løbsstarten kunne rykkes til en uge tidligere, så det ikke karambolerer med OL, der starter 23. juli.

Dette har den danske hovedstad ikke kunnet imødekomme, da det så ville ramle sammen med det danske EM-værtsskab i fodbold.

Derfor er de nu blevet enige om en udskydelse.

Det franske medie Le Télégramme har tidligere meldt ud, at Bretagne-området er blevet tilbudt starten næste år i stedet for Danmark.