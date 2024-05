Sådan bliver vejret på stor festival Tordenbyger kan ramme

Selvom vejret torsdag eftermiddag er til den noget grå og i perioder regnfulde side, er der rent vejrmæssigt noget at glæde sig over for de mange tusinde festivaldeltagere.

Der er nemlig udsigt til en weekend, der langt hen ad vejen byder på tørvejr og lange perioder med solskin. Dog ser det ud til, at festivalen kan slutte af med et brag.

Opklaring i vente

Den første kunstner går på scenen klokken 16.15 torsdag eftermiddag, og har man planer om at stå klar foran til den første koncerter på dette tidspunkt, kan det være en god idé med en regnfrakke.

Torsdagens regnvejr hænger nemlig fortsat hen over det centrale Jylland i eftermiddagstimerne.