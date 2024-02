Tidligere elever på Gravenshoved Kostskole får ikke erstatning

Hendes gruppe på 39 tidligere elever på kostskolen har allerede stævnet Aalborg Kommune.

- Mine klienter har fri proces, men det ville menneskeligt være det bedste for dem ikke at skulle sidde i retten og fortælle deres historier igen og igen, fortæller hun.

Hun oplyser desuden, at kammeradvokaten altså ikke mener, at der har været overtrædelser af hendes klienters menneskerettigheder.

Vil ikke have det siddende på sig

De 39 tidligere elever, som Kirsten Moesgaard repræsenterer, skal altså igennem møllen igen med at fortælle deres beretninger om den barske hverdag på skolen.

Og det samme gælder den største gruppe af tidligere elever, som René Vinding Christensen er talsmand for.

- Den humle, at der ikke er sket noget problematisk, er et argument for at tage sagen videre. Vi vil ikke have det siddende på os, at det ikke er sket, forklarer talsmanden til TV2 Nord.

- Kommunen skal tage ansvar. Det handler ikke om pengene, det handler om at tage ansvar.

TV2 Nord har forsøgt at kontakte kammeradvokaten, men det har endnu ikke været muligt at få kontakt.