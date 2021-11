Fast makkerpar skulle have kørt for sidste gang: - Vi kan ikke undvære de glade mennesker

Udover hele 200 boder med alt, hvad et julehjerte kan begære, byder julemarkedet i FÆNGSLET i Horsens også på en tur i hestevogn.

Her kan du møde Kjeld Kjeldgaard og julemanden ham selv - i højt humør og med historierne klar.

- Det er bare en juhu-oplevelse at være tilbage efter et års nedlukning. Der er en speciel stemning her ved det gamle Fængsel.

- Der er jo en rigtig stor historie til stedet her, og det får vi en snak om, når vi kører på turen, siger Kjeld Kjeldgaard, der ejer hestene og hestevognen.

Det er femte år, han kører gennem julemarkedet med sin makker ved sin side - som hjælper med at sørge for trafiksikkerheden.

- Julemanden møder op her hvert år. Han kan jo en masse historier, og jeg vil gerne have ham med, så meget jeg kan, for han er rigtig god til at sørge for, at folk lige flytter sig lidt, så de ikke bliver kørt ned af hestevognen, siger Kjeld Kjeldgaard.

- Han har jo en stemme så høj, så høj.

Havde faktisk kørt for sidste gang

Inden årets julemarked havde Kjeld Kjeldgaard ellers besluttet sig for, at han havde kørt sin sidste tur i hestevognen.

Men han kunne ikke lade være med at komme tilbage.

- Vi kan ikke undvære at køre med alle de glade mennesker, så vi bliver ved noget endnu.

- Vi får en rigtig god behandling her på stedet, så vi glæder os til at komme her hvert år. Stemningen er kanon, siger han.