Jeppe og Magnus skiftede idræt og dansk ud med friske kokasser

Men formålet med festivalen er at puste til elevernes interesse for naturvidenskab og teknologi og samtidig give et pusterum fra hverdagen.

- Jo mere praksisfaglighed vi får ind i vores undervisning, jo flere unge vil vi også fange, der vil gå den naturvidenskabelige vej og ingeniør-vejen. Så længe det ikke bare er at sidde og læse i en bog, men at opleve, det giver mening og har et formål, siger læreren.

Festivalen har eksisteret siden 1998 og samarbejder med flere fonde, virksomheder og ministerier. Festivalen løber hele ugen med 100.000 børn fra hele landet.