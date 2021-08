Livet som godsejer: - Det er en benhård forretning

Egen golfklub, udlejningsboliger og skovbegravelsesplads.

Det er blot nogle af de ting, der er at finde ved Stensballegaard Gods nord for Horsens - som i går inviterede nysgerrige på besøg.

- På sådan en rundvisning ønsker jeg selvfølgelig, at besøgende får en forståelse for, hvad en drift af et større sted som det her indebærer, siger greve og ejer af Stensballegaard Gods, Jannik Ahlefeldt-Laurvig.