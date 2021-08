Nu kan du rejse gratis med færgen til populær ferieø

Fra i dag og til og med slutningen af september vil det være gratis at rejse med færgen mellem Esbjerg og Fanø for alle gående og cyklende. Personer med et handicapparkeringskort vil også kunne tage bilen med.

Det gælder alle ugens dage på nær fredag og lørdag. Det vil sige, at der i alt er 34 dage med gratis transport.

Hold ferie i Danmark

I begyndelsen af juni vedtog politikerne på Christiansborg en sommer- og erhvervspakke, der blandt andet indeholdt gratis færgebilletter til en række småøer. Pakken har til formål at give danskerne mulighed for at holde ferie herhjemme og samtidig styrke det lokale erhvervsliv.