Selvstændig kritiserer barselsforslag: Hvem skal passe min forretning?

Tirsdag kunne Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) fortælle, at de er blevet enige om en ny model for barsel, der stiller moren og faren lige, når der skal afholdes barsel.

En del af modellen er, at der er 11 ugers barsel øremærket til mænd, men det møder kritik fra Anders Matthesen, der ejer OceanReef i Horsens.

Han er selvstændig erhvervsdrivende og ser ikke selv nogen mulighed for at holde fri i 11 uger.



- Jeg synes, at det er meget forkert, at vi skal tvinges til at have 11 uger. For mange familier som min vil 11 uger ikke kunne lade sig gøre. Der er ikke nogen til at passe min forretning, hvis jeg er væk i lige knap tre måneder. Der skal stadig betales husleje, der skal stadig betales strøm, så det er ikke noget, jeg bare lige kan, siger Anders Matthesen.

Se indslaget her: Når 11 ugers øremærket barsel til mænd bliver en realitet, er det langt fra alle, der jubler. Anders Matthesen er indehaver af forretningen Ocean Reef i Horsens. En forretning, han er nødt til at lukke, hvis han skal på barsel i to måneder. Og derfor forstår han ikke, hvorfor børnefamilier ikke længere frit skal kunne bestemme, hvordan barslen skal fordeles.

Vil skabe problemer

Anders Matthesen har sammen med sin kone fået deres første barn for otte måneder siden. De håber på at skulle have et barn mere i fremtiden, men hvis den nye barselsmodel bliver til virkelighed, vil det skabe flere problemer for den lille familie.

- Der vil formentlig ske det, at til at starte med vil min kone have den første periode med barsel. Og så ville jeg skulle holde barsel, men det ville ikke være muligt i vores tilfælde, for så er der ikke nogen til at være her i min forretning. Og jeg regner ikke med, at der er en politiker, der står hernede og passer den, siger Anders Matthesen.