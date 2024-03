Tålmodigheden betalte sig: Nu har Rasmus tilbragt den første nat under jorden

Skallen er fremstillet i komposit og er blandt andet finansieret med et tilskud fra Friluftsrådet på knap 50.000 kroner.

- I lørdags gravede vi 12 kubikmeter jord væk og fik den placeret i skrænten, og jeg sov i den natten til søndag sammen med min datter og én af hendes veninder. En kold - men god - oplevelse, siger Rasmus Bissenbakker, for den nats søvn var det fysiske bevis på, at over et års forberedelse og frivilligt arbejde bar frugt.

- Det her shelter-projekt har fyldt helt vildt meget igennem lang tid, så det var da rart endelig at kunne sige, at nu lykkedes det. Nu er det her, og det er klar til brug af alle dem, der har lyst til det.