Tidligere Trump-støtte om kaos i USA: Det er tudetosset

Prøver at vælte spillepladen

Hvis Donald Trump mener det alvorligt, at valgsystemet i USA skal ændres, burde han have arbejdet for den sag fra starten af, og ikke først efter at han har tabt valget, mener østjyden:

- Lige nu står han bare som en dårlig taber. Man kan sige, at han er slået hjem i ludo, og nu prøver han at vælte spillepladen for de andre, siger Anders Krojgaard Lund.

Demonstranter brød igennem sikkerhedsforanstaltninger og kom inden for murene, mens kongressen debatterede præsidentvalget.

Det var omkring klokken 20 dansk tid onsdag, at demonstranter begyndte at bryde igennem barrikaderne omkring kongresbygningen i Washington. Vinduer blev smadret, og betjente blev angrebet, mens demonstranterne tvang sig adgang til bygningen.

Opfordrede støtter til at bevæge sig mod Kongressen

For Anders Krojgaard Lund er det afgørende, at Trump ikke med det samme tog afstand fra demonstranternes ageren:

- Det vi har været vidne til burde man have taget afstand til fra starten, og når Trump ikke gør det, så blåstempler han det også med sin passivitet, og det er forkert på alle plan, siger Anders Krojgaard Lund, der generelt er skuffet over Trumps ageren siden valget.

Han håber, at flere af Trumps nærmeste hos det republikanske parti også vil tage afstand fra den nu snart tidligere præsident.