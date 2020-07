Ulovlige scootere og knallerter er yt - nu vil de unge have tuk-tuks

Kabinescootere med styr, ladvogne og en tophastighed på omtrent 30 kilometer i timen er det nye sort blandt de unge i Brædstrup.

En ny trend har nemlig bredt sig i den lille stationsby i Horsens Kommune. Det er ikke længere tunede og larmende Hot50 eller Yamaha Spiders, der fylder i gadebilledet.

I stedet futter de unge drenge rundt i karakteristiske trehjulede kabinescootere, der går under det officielle navn Piaggio Ape50, men nok bedst er kendt som tuk-tuks. Køretøjer, som man nok mest forbinder med våde aftener i Bangkok.

Når nu man ikke køre så stærkt, så må opmærksomheden hentes andetsted. Derfor lirer drengene deres Tuk Tuk med lys, lygter og andet gejl.

- Vi er en 11, 12 stykker, og folk ude i byen vil nok kalde os for tuk-tuk banden. Men egentlig er det bare et dagligdagskøretøj, som vi bruger, når vi skal i skole eller besøge venner uden for byen. Og som vi selvfølgelig også kører og hygger os lidt med i fritiden, siger 15-årige Johan Andersen, der går i 9. klasse på Brædstrup Skole og erhvervede sig sin egen Piaggio Ape50 for en måneds tid siden.

Både sjovt og lovligt

Johan Andersen og de andre i tuk-tuk banden har først og fremmest har valgt en tuk-tuk, fordi det er et yderst praktisk og økonomisk transportmiddel, der kan køre op til 35 kilometer per liter benzin.

- Mange af os kommer fra at have haft en scooter eller knallert, der måske kunne køre lidt stærkere end tilladt. Der er det her en god løsning, fordi de er lovlige og praktiske at både køre i og have ting med i, siger han og fortsætter:

- De er jo også ret sjove. Det giver lidt et smil på læben hos folk i byen, når vi kommer kørende. I forhold til en scooter er den svær at reparere på, men så sætter vi en masse lys og gejl på, så det bliver lidt federe, at køre ned af hovedgaden.

Modellen fås i to forskellige udgaver; én som kører 25 kilometer i timen, og kræver knallertkørekort, og en udgave som kører op til 45 kilometer i timen og kræver kørekort til bil eller motorcykel.

Fem maskiner på stribe klar til at give bundgas på trehjulede tuk tuk'er, der lige kan hive sig op på de 30 kilometer i timen.

Med Tuk Tuk til Aalborg

Turene på 10-20 kilometer til og fra skole og venner er dog ikke blandt de længste ture, som Brædstrup-drengene har hevet deres forholdsvis nye maskiner ud på.

Flere af drengene har været helt i Aalborg for at besøge bedsteforældre, mens seks af 'bandens' medlemmer har været en tur på McDonald's i Ikast.

- Vi havde nogle timer en eftermiddag, og så valgte vi at køre derop. Det tog 2,5 time at køre de cirka 40 kilometer derud med 32 kilometer i timen af lige landevej. Så det gik stille og roligt afsted, men det var hyggeligt, og vi fik da også skruet godt op for musikken, så det ikke blev for kedeligt, siger Johan Andersen.