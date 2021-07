Denne uge kan byde på en hel måneds regn

De største mængder ventes i den sydvestlige del af Danmark, mens bornholmerne måske kan slippe med omkring 10 millimeter regn. Prognoserne for nedbørmængder – og placering af disse – er dog behæftede med en betydelig usikkerhed.



Til sammenligning falder der 65,8 millimeter regn fordelt over hele Danmark i en almindelig juli måned.

Vejret afbrød fodboldkamp

Søndag gik det voldsomt for sig i det sydlige og vestlige Jylland med kraftige tordenbyger, som gav anledning til både skybrud og oversvømmelser.

I Outrup lidt nord for Esbjerg nåede man næsten et dobbelt skybrud. Her blev der i løbet af søndagen målt 25,4 millimeter regn på en halv time.

Faktisk nåede Outrup op på et helt skybrud på halv tid med 18,3 millimeter regn på kun et kvarter.

Ved Store Jyndevad tæt på grænsen blev der målt 14,2 millimeter regn på en halv time, hvilket også er tæt på skybrud.