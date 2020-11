Efter nederlag på nederlag - nu holder tvillinger jul hver dag

- Vi er blevet mobbet begge to hele vores liv, siger Brian Lillelund, der blandt andet reagerede ved at stikke af fra efterskolen for at komme hjem til sin mor.



Sideløbende med at brødrene har følt sig udenfor og anderledes, søgte de mod eventyruniverser, og især julen blev et trygt sted for dem begge. Brian begyndte tidligt at samle på julekalendere, som han i dag har 624 af, og Benny har elsket at pynte op, siden han som barn fik lov til netop det hos deres bedstemor.

I julen fandt de tryghed og kærlighed. Sådan havde de det i barndommen, og sådan har de det i dag.

Virkeligheden og realiteterne kan man dog ikke stikke af fra.