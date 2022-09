Ét spørgsmål på jobcentret gav ham det sidste knæk

Kritikere beskylder jobcentrene for at spekulere i økonomi ved at trække sagerne i langdrag. Kommunerne siger, at de blot fører politikernes lovgivning ud i livet.

Det beskriver en ny dokumentar 'Håbløst arbejde', der kan ses på TV 2 og TV 2 PLAY.

Uanset hvad, efterlader det syge borgere i årelange ventepositioner. Og det er derfor, Brian Larsen står frem med sin historie om det, han kalder 25 år i helvede.

Hans store håb er at råbe politikerne op, så han kan forhindre, at andre lander i samme situation som ham.

Ulykken

Vi spoler tiden tilbage. Til december 1997.

Brian Larsen husker, at han cyklede til arbejde den vintermorgen for 25 år siden. Han var 28 år gammel, uddannet lagermand og kørte truck på et lager, hvor han flyttede kasser med frostvarer til Mcdonalds.

- Jeg var meget aktiv og havde lige været et halvt år i New Zealand. Jeg var hjemme for at tjene penge til at skulle afsted igen og dykke, fortæller Brian Larsen.

Men sådan blev det ikke.