Haveselskabet fraråder populær haveplante

Den er stedsegrøn og yndet i mange danske haver.



Men problemer med svamp og skadedyr får nu Haveselskabet til helt at fraråde haveejerne at have den.

Det skriver Haveselskabet i en pressemeddelelse.

- Vi har i en del år døjet med to forskellige, alvorlige svampesygdomme hos buksbom, som får planterne til at visne. De seneste år er der så også kommet et nyt skadedyr – buksbomhalvmøl – til Danmark, som desværre bliver mere og mere udbredt, og som efterlader planterne afpillede og uden blade, siger Louise Møller, fagredaktør i Haveselskabet.



Nogle danske planteskoler er lykkedes med at at forædle sig frem til buksbomsorter, som er meget hårdføre over for svampesygdommene. Men uden at komme problemet med halvmøl til livs. den spreder sig til jorden og gør, at nyplantede buksbom heller ikke vil kunne vokse på stedet.