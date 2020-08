Hedebølge på vej til syd- og sønderjyderne

Juli endte som den koldeste måned i 22 år, da den kun bød på én enkelt sommerdag i hele Jylland, nemlig på Als.

Vejrguderne har dog tænkt sig at tage revanche med varmegrader, som man kender dem fra sydens sol.

I Syd- og Sønderjylland vil der ifølge TV 2´s vejrprognose for uge 33 være op til 30 grader i sidste halvdel af ugen

Torsdag nærmer temperaturerne sig 27 grader. Fredag og lørdag bliver en smule varmere med 28 grader, og søndag kan man forvente op til 30 grader i regionen.

Holder temperaturgennemsnittet sig over 28 grader i løbet af tre dage, taler man om en lokal hedebølge. Netop det er der mulighed for i området omkring Tønder.

Derudover kan temperaturen - ved kystnære områder - holde sig på over 20 grader hele natten, og dermed er der mulighed for, at vi får lokale tropenætter, skriver TV 2 Vejret.

Selvom udsigten for starten af uge 33 naturligvis er usikker, så tyder meget på, at det meget varme og solrige sommervejr fortsætter med temperaturer omkring 30 grader. Foto: TV 2 Vejret