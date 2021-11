Her er kvinden, der fik statsministeren til at slette sine sms'er

Dagen efter fortalte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på landsdækkende tv, at sygdommen blev taget alvorligt, men at der ikke var grund til bekymring i Danmark.

Det beroligede ikke Bertelsen, der i en mail 9. februar kritiserede styrelsen for at kommunikere for optimistisk. "Hope is not a strategy" konstaterede hun spydigt.

Rapporten 'Håndteringen af covid-19 i foråret 2020' har siden vist, hvordan Bertelsen ad flere omgange over for Sundhedsstyrelsen gav udtryk for sin bekymring.

Hun understregede vigtigheden af at udvise både mod, agilitet og handlekraft og at træffe beslutningen "uden tøven". Hun skrev til samtlige departementschefer og kaldte "alle mand på dæk".

For "risikoen er ikke at gøre for meget og for hurtigt – det er at gøre for lidt og for langsomt," argumenterede hun. Og hun lod Justitsministeriets departementschef vide, at der ikke var "tid til at eksperimentere".

- Det må lukkes helt ned så. Så giver det også sig selv, at folk ikke kan komme på arbejde, skrev Barbara Bertelsen.