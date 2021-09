Husk paraplyen: Risiko for kraftig regn onsdag

Så er det nu, at paraplyen skal findes frem.

Onsdag skifter vejret nemlig for alvor gear, når et lavtryk fra sydvest tager turen op over Danmark. Og det kan gå hen og blive en særdeles våd omgang.

Over 30 millimeter kan der nogle steder falde i forbindelse med lavtrykspassagen, og lokalt kan den intense regn udvikle sig til decideret skybrud.

Derfor har TV 2 VEJRET udsendt et risikovarsel for kraftig regn i løbet af onsdagsdøgnet. Kraftig regn er defineret ved mindst 24 millimeter i løbet af 6 timer.

Og som det kan ses af nedenstående kort, er det over det meste af landet, hvor der er risiko for kraftig regn. Risikoen er dog størst i Nordjylland og Østjylland, mens den er noget mindre mod syd og øst.

Jo længere mod nord, jo længere ventes regnen at blive hængende, mens de østlige egne har et mindre tidsrum med vådt efterårsvejr.