Jodtabletter: Risiko ved atomkraftværk i Nordtyskland sender staten på indkøb

Mikroskopisk sandsynlighed

Kresten Breddam benægter dog ikke, at situationen i Ukraine har fået Sundhedsstyrelsen til at genoverveje deres beredskab.

Men det er ikke fordi, at man frygter en nærtstående atomkatastrofe, eller at risikoen for det for dens sags skyld er blevet større, fortæller han.

Hvad skal der til for, at jodtabletterne kommer i anvendelse i befolkningen?

- Det vil være ved uheld i Danmarks nærområde. Det er ikke noget, vi har set før, og det er formentlig aldrig noget, vi kommer til at se. Men fordi der er en lillebitte mikroskopisk sandsynlighed for, at der kunne ske noget på et atomkraftværk tæt på, er vi nødt til at være forberedt.

Så det er mere i forhold til et uheld på et atomkraftværk, end at der skulle lande et atomvåben sendt af Putin?

- Det har intet med det at gøre. Det har kun at gøre med, at vi gerne vil være sikre på, at vi er klar ved et eventuelt uheld i et atomkraftværk tæt på Danmark - også til de hændelser, som er meget usandsynlige.