Kasper Asgreen har fået en af de eftertragtede OL-pladser

Luksusproblemer er der nok af for landstræneren, når de danske ryttere vader i succes.

Anders Lund skal udvælge fire herreryttere, der skal repræsentere Danmark ved OL-linjeløbet, og nu er to blevet forhåndsudtaget.

Den forsvarende OL-sølvvinder Jakob Fuglsang får selskab af Kasper Asgreen, der tidligere på året vandt monumentet Flandern Rundt. Fuglsang bliver holdets kaptajn, mens Asgreen, der er fra Kolding, både skal køre linjeløb og enkeltstart.

Bruttotruppen

Otte ryttere kæmper om de to resterende pladser.

Magnus Cort

Michael Valgren

Mattias Skjelmose

Søren Kragh Andersen

Mikkel Bjerg

Christopher Juul-Jensen

Andreas Kron

Mikkel Honoré

Rytterne udtages den 22. juni - to dage efter DM, der bliver det sidste løb før det afgørende valg.

'Skal noget ekstraordinært til'

- Når vi stiller op, er det altid ambitionen, at vi skal være blandt de bedste. Ruten og rytterne taget i betragtning synes jeg godt, man kan håbe og forvente, at vi kommer til at præge løbet, siger landstræner Anders Lund til Tv 2 Sport.

- Det har været et fuldstændig vanvittigt forår, og det startede faktisk allerede i anden halvdel af 2020, da tingene begyndte at åbne op efter corona. Vi så bare vanvittigt mange danskere slå til og vinde store sejre. Den bølge er fortsat eftertrykkeligt i år.



- Vi er i gang med en meget speciel tid i dansk cykelhistorie. Der skal noget ekstraordinært til for at blive udtaget. Det er et vanvittigt skarpt felt af ryttere, der kæmper om de sidste to pladser. Alle ryttere ved, der skal noget specielt til i år, fordi det danske niveau er højt.

Skal køre for Fuglsang

36-årige Jakob Fuglsang bliver altså kaptajnen. Han vandt for fem år siden sølv ved legene i Rio. Et resultat, der satte gang i en lavine af store sejre efterfølgende, herunder monumentet Liège-Bastogne-Liège.

I Tokyo venter en ekstremt hård rute med mange højdemeter, som Anders Lund sammenligner med noget, man kunne se i Tour de France med reelle bjerge. OL-linjeløbet ligger præcis en uge efter sidste etape i årets Tour de France.

- Lige nu er Jakob Fuglsang vores OL-kaptajn, og de andre kommer til at have en funktion og støtte ham så langt ind i finalen som muligt. Det er selvfølgelig også det, udtagelsen kommer til at handle om. Hvem kan gøre det bedst?

- Jeg synes, OL-sølvmedaljen var med til at kickstarte Jakob som endagsrytter. Det gav ham en skarphed i finalen. Om det var medaljen alene eller en del af en udvikling, ved jeg ikke, men det har betydet noget for Jakob. Derfor har OL hele tiden været i hans bevidsthed og et mål for ham. Det betyder meget, når han kommer til Tokyo; dels at han har erfaringen fra OL, men også at det har været en drøm, der har levet i maven.

- Nu er det op til Jakobs ben. Han kommer til OL fra Tour de France, men kører Touren primært som hjælperytter. Det er også afgørende, at man ikke kører sig ned som klassementsrytter, hvis man skal præstere til et OL omme på den anden side af jorden ugen efter, siger Anders Lund.

Enkeltstartsspecialisten Asgreen

I jagten på OL-metal får Fuglsang hjælp af en af de mest formstærke danske ryttere.

Den danske mester i både linjeløb og enkeltstart har kørt et fænomenalt 2021 med sejre i E3 Saxo Bank Classic, Flandern Rundt og en enkeltstart i Algarve. Ligesom Fuglsang skal Asgreen køre Tour de France.

- Han har store ambitioner på enkeltstarten. Selvfølgelig er det lidt uforudsigeligt, hvordan man står efter en Grand Tour og skal rejse til Tokyo med relativt kort varsel. Enkeltstarten ligger heldigvis på den anden side af linjeløbet, så han har lidt flere dage til at komme sig.

- Han har forberedt sig rigtig godt på sin enkeltstartscykel i løbet af foråret og har fundet forbedringer. Han er et sted i sin udvikling, hvor han stadig ikke er færdig med at finde nyt niveau. Det så vi særligt i Flandern Rundt, men også i Algarve, hvor han vandt enkeltstarten. Han er et meget spændende sted, hvor jeg tror, det kun er et spørgsmål om tid, før han kan lave store resultater i den disciplin.

- Asgreen er enkeltstartsspecialist, selvom han også er rigtig god i klassikerne. Det er en af hans helt store forcer, og jeg tror - specielt efter VM, hvor han blev nummer seks - at han synes, han var så tæt på med en relativt dårlig forberedelse. Han fornemmer, der ikke er langt.

Linjeløbet ved OL køres den 25. juli, mens enkeltstarten afvikles fire dage senere.