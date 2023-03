Nu reagerer Pernille Vermund: - Jeg stiller mig til rådighed igen

Partiet – og særligt Lars Boje Mathiesen – har slået sig op på en stærk indignation for frås med skatteydernes penge.

Derfor er det også "helt utilstedeligt", mener Pernille Vermund, at kræve 350.000 kroner overført fra partiets til sin egen private kontor, som Lars Boje Mathiesen har gjort.

- Og det er i min verden uacceptabelt at kræve en fire-årig uopsigelig kontrakt til en værdi af over 2,6 millioner kroner betalt af medlemmerne i formandshonorar – foruden ens høje folketingsvederlag – for at varetage den post, som man allerede havde påtaget sig, skriver hun.

Ingen er vigtigere end sagen

Det bliver ikke bedre af, at honoraret angiveligt skulle udbetales til en virksomhedskonto for at spare penge i skat, tilføjer hun.

- Men det var desværre de krav, som Lars Boje Mathiesen stillede. Ellers ville han melde sig ud. Sådanne metoder kan vi selvfølgelig ikke sidde overhørig, for ingen personer er vigtigere end sagen og partiet, lyder det fra Vermund.

Lars Boje Mathiesen argumenterer i et opslag på Facebook, at han ikke kan få familielivet til at hænge sammen med posten som formand, hvis ikke han får et formandshonorar, så hans kone kan gå på orlov.

Omvendt fik Pernille Vermund ifølge partiet ikke en krone i honorar ved siden af sin folketingsløn, selvom hun var enlig mor med tre børn.

Opbakning fra folketingsgruppen

Selvom Vermund for blot to måneder siden meddelte, at hun ville noget andet med sit liv end at være formand for Nye Borgerlige, så melder Vermund sig nu klar til at tage en tørn mere.

- Jeg vil gerne lede folketingsgruppen samt stille op som formand for vores parti. Så hvis I medlemmer vil have mig, er jeg klar til kamp for Nye Borgerlige og Danmark, skriver hun.

Pernille Vermund har talt med de to tilbageværende folketingsmedlemmer, Peter Seier Christensen og Kim Edberg, og de har givet hende deres opbakning, fortæller hun.

