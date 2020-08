Oliegigant stopper produktion i Nordsøen efter Greenpeace-aktion

Tirsdag stoppede den franske oliegigant Total olieproduktionen på Dan Bravo-platformen i Nordsøen ud for Esbjerg, som selskabet opererer for Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

DUC er et samarbejde mellem den danske Nordsø-fond og flere store olieselskaber, blandt dem Total.

Det skete efter en Greenpeace-aktion, hvor fire aktivister svømmede ud til platformen fra Greenpeace-skibet Rainbow Warrior.

Af sikkerhedsmæssige årsager er produktionen fra platformen blevet lukket, hvilket medfører et betydeligt økonomisk tab for DUC. Udtalelse, Total

- Jeg svømmer i dag for at vise politikerne, at jeg og mange andre ikke mener, at Danmark kan sole sig i at være et grønt foregangsland, hvis vi ikke er modige nok til vise vejen og stoppe med at lede efter nye fossile brændsler, sagde en af aktivisterne, Ida Marie Olsen i en pressemeddelelse fra Greenpeace.

Det har fået Total til at stoppe olieproduktionen på den ubemandede platform.

- Af sikkerhedsmæssige årsager er produktionen fra platformen blevet lukket, hvilket medfører et betydeligt økonomisk tab for DUC, skriver Total i en udtalelse sendt til TV 2.

Total oplyser også, at der bliver produceret 5500 tønder olieprodukter på platformen hver dag. Lukningen kan derfor resultere i milliontab for DUC, skriver Total.

Selskabet har bedt aktivisterne forlade platformen.

- Total har løbende radiokommunikation med Greenpeace, og aktivisterne er blevet bedt om at forlade platformen på fredelig vis, hedder det i udtalelsen fra Total.

Selskabet gør også opmærksom på, at de relevante myndigheder er kontaktet.

- De relevante myndigheder er blevet informeret om Greenpeaces aktion, og vi koordinerer respons- og sikkerhedsforanstaltninger tæt med myndighederne, lyder det fra Total i udtalelsen.

Aktionen fortsætter

Men Greenpeace-aktivisterne har ikke tænkt sig at forlade Dan Bravo-platformen.

- Vi fortsætter aktionen. Hvor længe kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, men vi har forsyninger til, at de fire kan blive på platformen et stykke tid, siger Sune Scheller, kampagneleder ombord på Rainbow Warrior, tirsdag aften til TV 2.

Han bekræfter, at Greenpeace-folkene er blevet bedt om at forlade platformen af Total.