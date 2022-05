Priserne fortsætter i vejret – ikke set i min levetid, siger økonom

- Vi har ikke haft noget tilsvarende i min levetid

Typisk har man en ambition om en inflation på cirka to procent, men de seneste år har Danmark ligget lavere.

Derfor er der ifølge Danske Banks chefanalytiker og privatøkonom Louise Aggerstrøm også tale om en opsigtsvækkende udvikling:

- Det er ret voldsomt. Vi har ikke set noget tilsvarende i min levetid, siger Louise Aggerstrøm til TV 2.

Fordi inflationen de seneste år har været så lav, har danskerne igennem en årrække oplevet en såkaldt fremgang i reallønnen. Det vil sige, at lønningerne er steget hurtigere end priserne, og danskerne derfor har kunnet købe mere.

Men sådan er det ikke længere, påpeger chefanalytikeren:

- For langt de flest vil de her prisstigninger langt overstige, hvor meget mere de kan få i løn på deres arbejde. Så det er altså noget, der er med til at gøre danskerne fattigere lige for tiden.