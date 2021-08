Så er det slut med de lyse nætter og sommeren går på hæld

Omvendt er der længst mod syd i Padborg kun 86. Her slutter de lyser nætter i nat eller natten til fredag, hvor solen nu når langt nok under horisonten til, at det bliver kulsort i Padborg i løbet af den kommende nat. Det eneste sted i Danmark, hvor de lyse nætter er slut et døgn før, er i Gedser.



I Esbjerg slutter de lyse nætter fredag.

Dermed bliver der nu gradvist slukket for en af de mest karakteristiske danske sommerfænomener.