Skybrud på vej til Syd- og Sønderjylland

Derfor vil der i løbet af dagen kunne dannes byger flere steder over den østlige- og sydlige del af Jylland, der kan drive mod Fyn.

Over det sydlige Skåne vil der også dannes stedvise kraftige byger, der kan bevæge sig mod syd og sydøst til Bornholm i de sene eftermiddagstimer og tidlige aftentimer. Selvom risikoen for byger er mindre på Sjælland, kan det ikke udelukkes, at der også her kan opstå enkelte, kraftige byger.

Bygerne kan i den ustabile luft blive så kraftige, at de kan være med skybrud. Skybrud er defineret som en nedbørmængde på mere end 15 millimeter i løbet af en halv time.

Risikoen for skybrud er størst over den syd- og østlige del af Jylland samt på Fyn.

Varmt og stabilt vejr i vente

Når fredagen er overstået, venter der en weekend, der generelt byder på solskin og temperaturer på 18 til 23 grader.

Ved kyster kan der stedvis være havgus, og her vil temperaturerne være noget mere beherskede.