Statsministeren kritiseres for sin mundering under besøg på minkfarm

Fulgte blot retningslinjerne

Kritikken og de mange spørgsmål til nødvendigheden har fået Miljø- og Fødevareministeriet til tasterne.

- Det er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der har anbefalet statsministeren at bruge værnemidler under besøg på minkfarme. Anbefalingerne følger de retningslinjer, som blandt andre Fødevarestyrelsens medarbejdere arbejder ud fra, skriver ministeriet på Twitter, hvor de opremser hvilke:

Kirurgisk mundbind

Visir

Engangsovertræksdragt

Engangshandsker

Sprit til hænder/-servietter

Støvler

Ingen dyr, ingen risiko

Men berettiger ministeriets anbefalinger statsministerens valg af påklædning, når der hverken var levende mink eller smitte at finde i staldene?

Det mener professor i immunologi ved Københavns Universitet, Jan Pravsgaard Christensen, ikke. Faktisk har han svært ved at forstå bevæggrundene.

- Jeg kan ikke se rationalet for, at hun skulle være dækket sådan ind, når ikke der havde været dyr på stedet i en længere periode, siger han til TV 2.

- Hvis det nu havde været et sted, hvor der rent faktisk var konstateret smitte, ville man selvfølgelig tage vesir og så videre på for ikke få det ind gennem luftvejene - og her er øjnene faktisk også en åbning ud til omgivelserne, som virussen kan komme ind gennem.

På den pågældende minkfarm lå få døde dyr opmagasineret, men var for længst blevet aflivet. Minkavler Peter Hindbo fortæller, at statsministeren under torsdagens besøg aldrig nærmede sig dem.