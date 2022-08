Stor rejsedag i vente – politiet opfordrer til at finde ruter med mindst kø

Lørdag forventes det, at rigtig mange danskere vender hjem fra bilferie syd for grænsen, og det kan skabe store køer ved grænseovergangene fra Tyskland.

Omkring lørdag middag melder Syd- og Sønderjyllands Politi om 30 minuters kø ved de østlige grænseovergange, og opfordrer til at søge mod de vestlige overgange.

Politiet opfordrer desuden til, at bilister, som planlægger at krydse grænsen i dag, holder øje med deres GPS for at finde de grænseovergange med mindst kø.