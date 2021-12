Tidlig juleferie, lukning af natteliv og aflyste julefrokoster - her er de nye anbefalinger

Vil undgå indgribende tiltag

Epidemikommissionen kalder det en "rettidig indsats" og et forsøg på at undgå mere indgribende tiltag op mod jul, og der er en klar forventning om, at der henover vintermånederne vil komme yderlige pres på sygehusene og et endnu højere smittetryk, end hvad tilfældet er i dag.

Folketingets partier mødes for at drøfte den nye indstilling klokken 12.15, men Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har allerede nikket til, at de - ligesom regeringen - vil følge myndighedernes anbefalinger.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde klokken 18.30.