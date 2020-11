Beskeden var, at Henriette blev anbragt hos en plejefamilie.

66-årige Else og Henning Jeppesen har været plejefamilie siden 1997. For 41 år siden fik de datteren Heidi, som blev født med stofskiftesygdommen Refsums sygdom, som gjorde hende handicappet. Det gav Else og Henning erfaring og viljen til at hjælpe andre børn med udfordringer.

- Det er meget hårdt, men det er en livsstil. Det gav mig også mulighed for at være hjemme med min egen datter, siger Else.