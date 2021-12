Børnebørnene ville demonstrere, hvis han stillede op igen - og så traf han sit valg

Med lige dele stolthed og ydmyghed i stemmen fortæller han også, hvor stolt han er af, at det er lykkedes at få stabiliseret driften af kommunen, så man som medarbejder kan være tryg og godt tilpas med at gå på arbejde, siger han.

Erik Buhl har mange oplevelser at se tilbage på - flere end de fleste. Dermed er der også en del, han kommer til at savne, når han om kort tid overlader borgmesterkontoret til Mads Sørensen.

- Jeg kommer mest til at savne at være chef for alle de dedikerede medarbejdere og ledere, som findes i den her kommune.

Til gengæld ved borgmesteren godt, hvad han ikke kommer til at savne.

- Jeg kommer absolut ikke til at savne, at folk skyder mig i skoene, at jeg har gjort noget for egen vindings skyld. Det, synes jeg, er ærgerligt. Jeg har aldrig gjort noget, uden at det har været for Varde Kommunes skyld.