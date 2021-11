Brostrøm: Disse forholdsregler kan du tage, når du skal stemme

Søren Brostrøm hæfter sig ved, at mange danskere er vaccineret, og at vaccinedækningen er høj, hvorfor der ikke er grund til bekymring.



Derudover er der mulighed for at spritte af, før og efter man stemmer, at medbringe sin egen kuglepen, at tage et mundbind med, og så luftes der ud på valgstederne.

Der er også mulighed for at stemme i hvide telte ved flere valgsteder, hvis man er smittet. Ligeledes kan man ved nogle af valgstederne stemmer ved særlige vogne og fra sin egen bil.

Alle skal kunne stemme trygt

Minister Kaare Dybvad opfordrer også til, at man stemmer mellem klokken 10 til 15, som er det tidsrum, hvor der traditionelt er færreste mennesker ved valgstederne.

Valgstederne forventes dog ikke så besøgt som under normale omstændigheder, eftersom mange har valgt at brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget.