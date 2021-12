Den afgående borgmester fra Thy har Kolding i hjertet - og på kroppen

- Så kom der et håb

Én af dem var den konservative Knud Erik Langhoff. Faktisk var han så sikker på, at Jørn Pedersen ville fortsætte en periode mere, at han indgik et væddemål om det.

Det tabte han. For på selvsamme aften, som Knud Erik Langhoff blev valgt som de Konservatives spidskandidat, meddelte Jørn Pedersen, at han ikke ville stille op igen.

- Så kom der et håb. Det gør der jo altid. Vi har jo kriller i maven, lige fra man bliver valgt som spidskandidat, til valget er afgjort, siger den 71-årige Knud Erik Langhoff, som efter nytår overtager borgmesterposten i Kolding.

Knud Erik Langhoff har været i politik i mange år og har også tidligere - uden held - været borgmesterkandidat. Men denne gang lykkedes det for ham at snuppe kæden. En kæde som den tidligere landmand, salgsdirektør og erhvervsrådgiver ser frem til at tage på.

Knud Erik Langhoff er ud af en familie, som altid har været politisk engageret, og han glæder sig til at sætte sit præg på udviklingen af Kolding kommune.

- Til gavn for efterkommere, mine børn og børnebørn, siger han.

Og dem har han nogle stykker af. Helt præcist fem børn og 17 børnebørn - den yngste blev født her i efteråret.

Hele familien samles hver søndag for at spise sammen. En tradition som han gerne vil fastholde, selvom han godt ved, at der ikke bliver så meget fritid fremover. Det ved familien også godt.

- Jeg ved godt, at familien kommer til at lide et afsavn, men så ser de mig blomstre og have det som ål i mudder, siger han.

Borgeren i centrum

Hvor den nye borgmester glæder sig til at komme i gang, så glæder den afgående sig over alt det, han har opnået og oplevet gennem de sidste 12 år.

Noget af det, Jørn Pedersen ser tilbage på med stolthed, er, at han har været med til at forandre kommunen.

- Tidligere var det kommunen, der var i centrum, nu er det borgerne, der er kunderne i butikken, som han selv siger det.



'Borgeren i centrum' hedder det, og det er nu fast forankret i alle kommunens forvaltninger.

Borgmesterminder

Den afgåede Venstre-borgmester glemmer aldrig dengang, han som nyudnævnt borgmester tog imod kongehusets besøg i 2020, ligesom det famøse dronningebesøg i Christiansfeld i 2015 hvor Jørn Pedersen, som en overraskelse, afslørede en lille akvarel, som dronningen efter sigende skulle have malet ved et besøg i Christiansfeld, da hun var barn.

Det viste sig, at det var en vandrehistorie, og i situationen fik borgmesteren både sagt ”du” og ”dig” til dronningen. Oplevelser som har printet sig fast, ligesom også ulykkelige og tragiske sager gør.

Særligt én sag glemmer han aldrig: Sagen om lille Tobias som blev slået ihjel af sin stedfar. Efterfølgende måtte kommunen erkende, at de havde svigtet familien.



- Det vil for altid være forankret i mig, siger Jørn Pedersen.

Af andre - og mere positive - borgmesterminder tænker han tilbage på campusområdet i Kolding, Koldinghus der blev til 'Kongernes samling', et fornyet Skamlingsbanken, Christiansfeld som blev Unesco by, Kino-bygningen i Vamdrup og gaderenovering i Lunderskov.

Hele kommunen rundt kan Jørn Pedersen pege ud, hvor han har haft en finger med i spillet, og hvor beviserne på godt byrådsarbejde er tydelige, siger han.

Ved endnu ikke hvad han skal

Hvad der er knap så tydeligt, er fremtidsplanerne for den afgående borgmester. Han ved til dato stadig ikke, hvad fremtiden bringer.

Ikke fordi tilbuddene har manglet, men fordi han ikke har haft tid til at mærke efter, hvad han har lyst at fylde sin fremtid med. Borgmesterembedet og coronaen sørger for travlhed på posten helt til det sidste, siger han.

- Det var verdens bedste job, og det er det til slutfløjtet, og så er jeg sikker på, at så finder jeg også verdens bedste job derefter, slutter Jørn Pedersen.

I øvrigt siger den nye borgmester det samme som sin forgænger Jørn Pedersen: At der er en udløbsdato for hans borgmestervirke.

- Jeg lover, at jeg ikke bliver på posten mere end to perioder, siger den 71 årige Knud Erik Langhoff med et smil på læben.

Herunder kan du se valgresultatet kommunalvalget i Kolding Kommune.