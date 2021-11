Halvanden million danskere kan stemme ved et tredje valg på tirsdag – kan du?

Det glæder formanden for landets ældreråd Inger Møller Nielsen, at valget for langt størstedelen afvikles samme dag som kommunalvalget.



- Fordi stemmeprocenten bliver højere, selvom det lidt drukner i kommunalvalg, siger hun.

Otte kommuner i Danmark holder et rent digitalt valg, og erfaring viser, at stemmeprocenten halveres, når vælgerne skal stemme digitalt. Ellers er stemmeprocenten typisk omkring 60.

Der er i alt 350.371 ældre i Region Syddanmark, som kan stemme til ældrerådene.



Men hvad laver et ældreråd egentlig?

En runde med råd

Det er bestemt ved lov, at kommunerne skal have et ældreråd, som er talerør for ældre borgere i kommunen.

Det er pålagt kommunerne, at ældrerådets kommentarer skal høres, når kommunen laver beslutninger, som vedrører dens ældre borgere.

Ifølge loven kan ældreråd og kommunen lave deres egen konstruktion, men hvis der ikke kan opnås enighed, skal kommunen orientere ældrerådet om alt vedrørende ældre.